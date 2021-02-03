علق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي.

وفي منشور على حسابه الرسمي "فايسبوك" رد سامي الطاهري على التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي المتعلقة بالجزائر، حيث قال: "المرزوقي الذي اعتزل السياسة يريد إشعال حرب ضدّ الجزائر...لا تتركوه إنّه مأمور".

ويشار إلى المرزوقي، كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "الخليج" الفضائية، بأنّ "السلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانتهُ الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقل عن ما عانتهُ من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف."