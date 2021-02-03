يشارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الأربعاء في الدورة الـ 26 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول الأوبك وغير أوبك، الذي سيجري عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فإن هذا الاجتماع سيخصص لدراسة وضعية أسواق النفط الدولية وأفاق تطورها على المدى القصير . كما سيعكف أعضاء اللجنة على تقييم على أساس تقرير اللجنة التقنية المشتركة مستوى الامتثال لتعهدات خفض الإنتاج للدول الموقعة على اتفاقية التعاون لشهر ديسمبر 2020 .

للتذكير فإن اللجنة الوزارية تتكون من دول أعضاء في الأوبك وهي ( الجزائر ، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا ) و عضوين من الدول خارج المنظمة وهما ( روسيا الاتحادية و كازاخستان ) . كما تشارك أنغولا في هذا الإجماع بصفتها رئيسا لمنظمة الأوبك .