أوضح اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأنه تم إرسال وثيقة تعديل النظام الأساسي للفاف بنسختها النهائية إلى وزارة الشباب والرياضة في 11 من جوان الماضي عن طريق البريد الإلكتروني مثلما أكده خير الدين زطشي مؤخرا.

وحسب بيان أعلى هيئة كروية ، فإن القول بأن الفاف ستعدّل اليوم من الوثيقة ، له هدف واحد فقط وهو زرع الشك وعرقلة عملية تعديل النظام الأساسي كما طلبت الفيفا وشرعت فيه منذ نوفمبر الماضي.

واعتبرالمصدر ذاته أن خيار الفاف تعديل قوانينه الأساسية وجعلها متوافقة مع قوانين الفيفا والقانون الجزائري فإنه يسعى بالتحديد إلى وضع حد لممارسات معينة مستخدمة في الماضي ، بأهداف ضيقة و تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.