قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أن الجزائر، تواجه تحديات كبيرة، بعد إعلان نيتها في تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا محليا "سبوتنيك V"، في ظل انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع .

وقال بوديسة، اليوم الأربعاء" للقناة الإذاعية الأولى بأن التأكد من جودة أي منتج يستلزم توفر مخابر تتضمن شروطا منصوصا عليها حسب المعاير العالمية المعترف بها دوليا.

وأضاف المتحدث "نحاول في الجزائر ومنذ سنوات وضع مخابر بهذه المقاييس، فلابد من تدارك النقص الكبير الذي نسجله في هذا الشأن بوضع إستراتجية خاصة في القطاع سواء كان عاما أو خاصا، وكذا البحث العلمي، حتى نتمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة".