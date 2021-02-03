باشرت ولاية البويرة، اليوم الأربعاء، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، انطلاقا من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "أبو بكر بلقايد" بعاصمة الولاية، وكان لكحل عياط

عبد السلام والي ولاية البويرة من بين المتلقين للتلقيح. انطلاق حملة التلقيح، جاءت بعد وصول الجرعات الأولى من اللقاح مساء أمس إلى مركز التخزين بعاصمة الولاية قادمة من معهد باستور بالجزائر العاصمة.

وكان والي الولاية من بين الذين تلقوا اللقاح، وأشار بالمناسبة إلى ضرورة تقدم المواطنين لتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح الذي يعتبر الحل الوحيد لمواجهة الوباء، لافتا إلى أن حملة التلقيح في مرحلتها الأولى ستشمل عمال قطاع الصحة وكبار السن الذين يفوق عمرهم 65 سنة وكذا الأسلاك الإستراتيجية، فيما ستتواصل الحملة طيلة سنة 2021 لتشمل الجميع.