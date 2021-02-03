أكد الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات البنادق ووزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، أن عدم إنهاء عملية تصفية الاستعمار التي طال أمدها في الصحراء الغربية يعتبر أمرًا مثيرا للقلق.

وقال رمطان لعمامرة في مقال نشره المركز الإفريقي للحل البناء للنزاعات، "من المثير للقلق أن يستمر عدم إيجاد حل لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، الذي لا يزال بدون حل لفترة طويلة، وكذا استمرار النزاعات المسلحة في القارة ".

وعن عملية إسكات البنادق في القارة، أكد عضوٍ مجلس إدارة ستوكهولم لأبحاث السلام رمطان لعمامرة أن " النزاعات المسلحة سلبت من إفريقيا أكثر من 100 مليار دولار أمريكي منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991".

وأضاف " لقد شهدت القارة للأسف أكبر عدد من الوفيات في العالم، وأزمات الغذاء، والأزمات الإنسانية وتآكل التماسك الاجتماعي، إلى جانب الانهيار التام للاقتصاديات و تدمير المشهد البيئي والسياسي ".