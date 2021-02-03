دخل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون في تونس، اليوم الأربعاء، في إضراب عام يشمل جميع المستشفيات الجامعية في كل أرجاء البلاد.

ويأتي هذا الإضراب ، على خلفية عدم تطبيق الحكومة للنصوص الترتيبية المبرمة في السادس أكتوبر 2020، وتردي وضعية المنظومة الصحية العمومية، وفق ما قالت أحلام بلحاج الكاتبة العامة للنقابة.

وتتعلق تلك النصوص بمراجعة النظام الأساسي لقطاع الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التدريس ورفع منحة التكوين والبحث العلمي وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين وتنظير الأطباء الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة وطب الأسنان مع نظرائهم الاستشفائيين الجامعيين. وقالت بلحاج في وقت سابق إن القطاع الصحي في تونس كارثي، داعية الحكومة إلى التدخل لإنقاذه.