تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدرات و20 قرصا مهلوسا.

بناء على معلومات وردت إلى ذات المصلحة، تفيد بوجود شخصين يقومان بنقل وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة في أوساط الشباب. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيفهما على متن مركبة سياحية بإحدى محطات البنزين وضبط بحوزتهما على ثلاث صفائح من المخدرات (راتنج من القنب الهندي)، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما، ليتم ضبط 20 قرصا مهلوسا.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة عن تهمة حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع.