كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن هوية الإرهابيين المقضى عليهم في تيبازة.

وأفاد بيان الوزارة ، إن العملية النوعية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بتيبازة، يومي 02 و 03 جانفي 2021 أفضت إلى القضاء على ستة إرهابيين واسترجاع أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.

وأضاف البيان ،أن العملية مكنت من التعرف على المجرمين، حيث يتعلق الأمر بولد بوعمامة علي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998. وكذا نعمودي حسان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، ونعمودي فتحي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

بالإضافة إلى بويرة محمد أمين، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018، وتارزوت فيصل، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019. والارهابي المقضى عليه بلحبشية محمد، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.