قالت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية إن الكثيرين في العالم في البداية لم يرغبوا في أخذ اللقاح الروسي ضد "كوفيد – 19" محمل الجد، إلا أن ميزاته فرضت نفسها بنهاية المطاف.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاح الروسي المضاد لكورونا، اتضح أنه يتمتع بكفاءة عالية وبظروف تحزين بسيطة، ولذلك تطلبه الآن بالفعل خمسون دولة بما في ذلك دول أوروبية، مشيرة إلى أن اسم اللقاح الروسي "سبوتنيك " بحد ذاته يُذكر بالحرب الباردة، وأن روسيا بمساعدة هذا اللقاح تريد أن تظهر للكوكب كله أنها من جديد أصبحت قوة عظمى.

وذكرت الصحيفة: أنه "حين ظهر اللقاح، بدأ المجتمع الدولي بأسره في التعبير عن شكوكهم بشأنه، لكن الآن، بعد مرور ستة أشهر، وبفعالية تزيد عن 91 بالمائة وظروف تخزين بسيطة، أصبح اللقاح الروسي أقل فأقل عرضة للتندر"، مشددة على أن لقاح "سبوتنيك"، أخذا في الاعتبار الصعوبات التي تواجه الحصول على لقاحات أخرى، أصبح للكثيرين حلا جيدا.

وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على سبيل المثال، اقترحت على الرئيس فلاديمير بوتين الإنتاج المشترك للقاح، إذا تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية. ورأت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية أن روسيا لن تقف عند هذا الحد، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي الثاني في الأيام المقبلة، علاوة على أن مركز "غاماليا" يعد بإطلاق لقاح مخفف يتطلب حقنة لمرة واحدة، وهو يعمل أيضا على تطوير نسخة لقاح آخر.