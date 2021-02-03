فصلت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مكان إجراء الداربي العاصمي بين الجارين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر والذي سيجرى بملعب عمر حمادي ببولوغين، حسب الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي على الفايسبوك.

وتدخل المواجهة المبرمجة يوم السبت القادم ، بداية من الساعة الخامسة مساء ، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات المحترف الأول ، ويحتل اتحاد الجزائر المركز الخامس في الترتيب العام برصيد ثمانية عشر نقطة ، فيما تتواجد مولودية الجزائر في الصف الرابع ، بتسعة عشر نقطة.