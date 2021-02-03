نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 جانفي إلى 03 فيفري 2021، عدة عمليات ميدانية أكدت نتائجها مدى الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته، اليوم الأربعاء، فإنه في سياق محاربة الإرهاب، تمكنت قوة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عملية بحث وتفتيش بأدرار، من ضبط بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK بالإضافة إلى مخزن (01) وشريطي (02) ذخيرة و (710) طلقة، في حين كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وبومرداس مخبأ (01) للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع.

أما في مجال الجريمة المنظمة، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (38) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (12) قنطارا و(36.7) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثانية (11) تجار مخدرات وضبطت (658.5 ) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الرابعة تاجري (02) مخدرات وحجزت (435) كيلوغرام من نفس المادة، فيما تم توقيف (25) تاجر مخدرات و حجز (143.24) كيلوغرام من الكيف المعالج و(49840) قرص مهلوس في عمليات مختلفة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت (94) شخصا وحجزت (20) مركبة و(08) شاحنات و(33) مولدا كهربائيا و(23) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و (241.1) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى ( 6.3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (03) أشخاص آخرين وحجز (12) بندقية صيد و(16752) وحدة من الألعاب النارية و(20861) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورڨلة والوادي وباتنة وجيجل وسعيدة وبرج بوعريريج والمسيلة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (17077) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وتندوف وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (69) شخصا من بينهم (14) مهاجرا من جنسية مغربية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران وعين تموشنت ومستغانم، فيما تم توقيف (178) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورڨلة وإن أمناس وإليزي والنعامة وتلمسان وتبسة وسوق أهراس وبرج باجي مختاروبشار.