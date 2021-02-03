فاز شداد بن صيد بعهدة جديدة على رأس النادي الهاوي لفريق جمعية عين مليلة الناشط ضمن المحترف الأول.

بن صيد خلف نفسه على رأس الفريق، بعد إجراء الجمعية العامة الانتخابية ، صباح اليوم بدار الشباب مولود نايت بلقاسم بمدينة عين مليلة.

وحسب مصادر "الخبر" فإن أشغال الجمعية العامة مرت في ظروف عادية وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة لولاية أم البواقي.

وبعد 11 جولة تراجع فريق " لاصام " إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة في الترتيب العام.