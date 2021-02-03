استفاد، اليوم الأربعاء، عدد من الصحافيين والمراسلين بمختلف ولايات الوطن، من تكوين بتقنية التحاضر عن بعد، من دبي، أشرفت عليه مديرة الاتصال لشركة "غوغل"، سامية عيش، برسم اتفاقية مبرمة بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة "غوغل"، حول استخدام الصحفي للذكاء الاصطناعي، وعلاقة الذكاء الاصطناعي بالعمل الصحفي، واستخدام البيانات والصور وكيفية التعامل معها، التي تمر عبر مراحل هي استيراد البيانات، تدريب النموذج، تقيم النموذج والاختبار والنشر.

وسبق لشركة "غوغل" أن كونت إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر، فيما تكوين الصحفيين هو الأول من نوعه.