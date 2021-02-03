أفاد بيان صادر عن خلية الإعلام لأمن ولاية تبسة تحوز "الخبر" نسخة منه أن المصالح والفرق المختصة فككت مجموعة إجرامية منظمة تهدد أمن واستقرار البلاد باستغلال فضاءات التواصل في الإشادة بالأعمال الإرهابية والانخراط فيها ٠

وجاء في نص البيان "في إطار محاربة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها خاصة ما تعلق منها بالمساس بالأمن الوطني واستقرار البلاد، تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من توقيف 11 شخصا من بينهم 3 قصر تتراوح أعمارهم بين 14 و59 سنة أثبتت التحريات ومراحل التحقيق تورطهم في نشر مناشير تحريضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يتم من خلالها الإشادة بالأعمال والتنظيمـات الإرهابيـة، مع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشر أفكـار عن النشاطات الإرهابية بصورة مباشرة، والشروع في الالتحاق بتنظيم إرهابي ينشط داخل الوطن، وإعادة نشر تسجيلات عمدا تشيد وتشجع على الأعمال الإرهابية، مع تجنيد أشخاص من بينهم قصر للالتحاق بالجماعات الإرهابية، ودعــم وتموين الجماعات الإرهابية وعـدم التبليـغ عن جناية، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وذخيرة حية بصفة غير مشروعة".

وتأتي معالجة هذه القضية إلى توفر معلومات لدى الجهات الأمنية عقبتها إجراءات مراقبة ورصد لمنشورات وصور عبر إحدى صفحات "فايسبوك" تحتوي على عبارات تشيد بالأعمال والتنظيمات الإرهابية، ليتم بناء على ذلك فتح تحقيق في القضية تم خلاله استعمال مختلف الوسائل التقنية الخاصة بتحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب ومكان تواجده، مع تحديد مختلف الحسابات الأخرى المرتبطة والمتفاعلة معه، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصدرت في حق ثلاثة منهم أمرا يقضي بالإيداع في حين صدر قي حق الآخرين أوامر بالإفراج والوضع تحت الرقابة.