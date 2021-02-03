يشارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يومي 3 و 4 فبراير الجاري، في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء.

وسيعكف هذا الاجتماع على دراسة مجموعة من التقارير أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية القارية الإفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي خلال السنة الفارطة، حسب نفس البيان.

كما سيقف المجلس التنفيذي، على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الإفريقي، وينتخب الأعضاء الجدد لجملة من أجهزة المنظمة القارية، على رأسهم المفوضين الستة في الجهاز التنفيذي للاتحاد.

وسيتولى المجلس التنفيذي أيضا، تحضير أشغال الدورة العادية الرابعة و الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 6 و 7 فبراير الجاري بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، بسبب جائحة كوفيد-19.