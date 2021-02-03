أعطت مصالح الحماية المدنية بالمدية بعض التفسيرات عن ارتفاع حالات الاختناق بالغاز. كشف المدير الولائي للحماية المدنية بالمدية المقدم محمد شهب العين، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الرئيسية في عاصمة الولاية، بأن الارتفاع المسجل في الآونة الأخيرة وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالاختناقات جراء استنشاق غاز أحادي الكربون المنبعث من تجهيزات الطهي والتدفئة وتسخين المياه، لا يرتبط فقط بالأسباب التقليدية الناجمة عن سوء الربط والاستخدام المنزلي لتلك التجهيزات، وإنما باتت على علاقة مباشرة ببعض السلوكات الفردية والجماعية داخل الوسط العائلي، وفي مقدمتها الإنكباب الذي أصبح ظاهرة شبه هيستيرية، على وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزة الهاتف النقال مما قلل من شد الانتباه والحذر إلى ما يجري داخل البيوت محولا ذلك إلى تغافل بين أفراد العائلة الواحدة، بدليل أن أغلب الحالات تبلغ درجات متقدمة من الإصابة قبل بلوغها من طرف أعوان التدخل للحماية المدنية.

وأوضح ذات المسؤول بأن المخاوف تبقى قائمة من تواتر ارتفاع حالات الاختناق خلال السنة الجارية، بعد أن سجلت ذات المصالح في حصيلة نشاطاتها للسنة المنصرمة 190 حالة اختناق.

وفي سياق ذي صلة بجائحة كوفيد 19 ، تم تسجيل إصابة 213 عون حماية مدنية بالجائحة، تحت عوامل متعددة لا تستبعد من بينها تدخلات الأعوان لنقل المصابين بذات الوباء نحو مختلف المستشفيات عبر الولاية، منوها بالجهود الاستثنائية لرجال السلك في الإسهام بالتصدي للمرض من خلال 8200 ما بين عملية تحسيس وتعقيم فضلا التدخلات ذات العلاقة المباشرة بمهنة السلك وتسجيل قرابة 30 ألف تدخل منها 17666 تتعلق بمختلف الإجلاءات والاستعجالات والنجدات ورغم تصنيفه لولاية المدية من بين الولايات القليلة النموذجية من خلال الإنجازات القاعدية واللوجيستيكية، على المستوى الوطني، مع حرص السلك على الحصول على الشارة الدولية في ميدان النجدة والتعامل مع الكوارث الطبيعية، إلا أن العجز في مجال التأطير قدر بـ 700 عون زيادة على 1300 المنضوين تحت السلك حاليا لبلوغ المعيار المعمول به دوليا، ناهيك عن التوجه لرفع التجميد عن إنجاز مزيد من الوحدات الجوارية لتقريب الخدمة، حيث بات من الضرورة تسجيل مشاريع إنجاز وحدات بكل من دوائر القلب الكبير، سيدي نعمان، سغوان وأولاد عنتر.