آخر أرقام كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
3 فبراير 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 275 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت، اليوم الأربعاء، اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و أضاف المصدر أن حالتي وفاة بسبب كورونا تم تسجيلهما خلال نفس الفترة.

و أوضح الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر بلغ 108.176 حالة مؤكدة، و أن عدد الوفيات الإجمالي بالفيروس بلغ 2900 وفاة.

و أضاف أن 208 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس  73.980 حالة.

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كورونا

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