احتجت، اليوم الأربعاء، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا النقابة الوطنية للمشرفين و المساعدين التربويين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان، للمطالبة بتحديد موعد خاص بصب الراتب الشهري وتسديد المخلفات المالية العالقة.

وقد ندد المحتجون بهذه التأخرات غير المبررة،مما يعكس تماطل مصالح مديرية التربية في تسوية أبسط حقوق عمال القطاع على حد السواء ناهيك عن التماطل والضبابية التي تسود مختلف العمليات المرتبطة بالترقية.

و صرح المحتجون "نحن على مشارف شهر مارس، ولم يكشف مخطط التسيير السنوي الخاص بالموارد البشرية ولا مسابقات تأهيل وترقية عل أساس الشهادة، وكذا عدم تسوية مختلف النزاعات الحاصلة بعدة مؤسسات تربوية بطرق جادة التي من شأنها إعاقة تمدرس التلاميذ".

كما نددوا بالحجم الساعي غير الوظيفي الذي أثقل كاهل الأساتذة ومساعدو و مشرفو التربية، على حد السواء، بصفتهم الأقرب تعاملا مع التلاميذ.

كما ندد، بالمقابل، أمينا النقابتين عن تأخر مديرية التربية في عقد جلسة عمل للحوار والتفاوض الجاد لحل مختلف القضايا العالقة.

وفي هذا الشأن، تلقى في اليوم ذاته المحتجون دعوة لجلسة لقاء من قبل مدير التربية الجديد.