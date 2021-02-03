أجريت، اليوم الأربعاء، مقابلتان في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أسفرت عن محافظة أولمبي المدية على الوصافة، فيما سقطت مولودية الجزائر في بشار أمام شبيبة الساورة.

وانتهت القمة التي احتضنها ملعب إمام إلياس بالمدية بين الأولمبي المحلي وشباب بلوزداد بدون فائز، حيث لم ترتقي المقابلة إلى مستوى تطلعات أنصار الفريقين وانتهت كما بدأت بنتيجة بيضاء.

ويبقى أبناء التيطري في المركز الثاني برصيد 21 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر وفاق سطيف، فيما يحتل حامل اللقب المركز الثالث بـ20 نقطة وبناقص مقابلة.

في مقابلة أخرى، تتواصل سلسلة النتائج السلبية لمولودية الجزائر التي انقادت للهزيمة من تنقلها إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة بنتيجة هدف لصفر.

وتأتي هذه الهزيمة في الوقت الذي يعيش فيه النادي ضغطا رهيبا بعد حادثة اقتحام مجموعة من "الشناوة" لمقر شركة سوناطراك هذا الأسبوع، وقبل أيام فقط من الداربي العاصمي ضد اتحاد الجزائر.

وسمح الفوز المحقق اليوم لشبيبة الساورة بالارتقاء للمركز الثالث مناصفة مع شباب بلوزداد برصيد 20 نقطة، فيما يبقى "العميد" خامسا بـ19 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1.وفاق سطيف 24 11

2. أولمبي المدية 21 11

3. شباب بلوزداد 20 10

--. شبيبة الساورة 20 11

5. مولودية الجزائر 19 11

6. اتحاد الجزائر 18 11

--. مولودية وهران 18 11

--. شبيبة القبائل 18 11

9. جمعية عين مليلة 17 11

10. أولمبي الشلف 16 11

11. نادي بارادو 13 11

--. نصر حسين داي 13 11

13. سريع غليزان 11 11

--. وداد تلمسان 11 11

15.شباب قسنطينة 10 10

--. اتحاد بسكرة 10 11

17. نجم مقرة 9 11

--. اتحاد بلعباس 9 11

19. شبيبة سكيكدة 8 11

20. أ. برج بوعريريج 3 11