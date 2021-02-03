أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الأربعاء، أن دعوته إلى الانضمام لعضوية مجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات" الفلسطينية، هو "تشريف وتكريم لكل قيادات ومناضلي الحزب، وللشعب الجزائري"، معتبرا أن موافقته على الانضمام هي "تثبيت للعهد الذي قطعه الراحل ياسر عرفات، بالصلاة في القدس، ووفاء للشعب الفلسطيني".

وفي كلمة ألقاها لدى استقبال سفير دولة فلسطين في الجزائر أمين مقبول، بمقر الحزب، جدد أبو الفضل بعجي التأكيد على "الدعم اللامشروط والموقف الثابت لحزب جبهة التحرير الوطني إزاء القضيتين الفلسطينية والصحراوية". وأضاف قائلا: "مواقفنا التاريخية ثابتة، وحتى إن تخلت كل شعوب العالم عن الفلسطينيين، فإن الشعب الجزائري بكل أطيافه وأيديولوجياته لن يتخل عنهم، لقناعته بأنها قضية مقدسة وعادلة لا نقاش فيها ولا اختلاف عليها".

من جهته، طالب السفير الفلسطيني أمين مقبول، بـ"ممارسة ضغط دولي على حكومة الكيان الإسرائيلي، للحيلولة دون عرقلة الأخيرة لمسار الانتخابات الفلسطينية العامة"، والتي تعتبر - كما قال- "منعطفا تاريخيا وخطوة مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأشاد السفير الفلسطيني بالعلاقات "الجذرية والقوية والمتينة" التي تجمع ما بين الجزائر وفلسطين، حيث أكد أن "الجزائر ورغم كل الصعوبات والضغوطات التي تمارس عليها، أثبتت أن موقفها ثابت وواحد"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "جسد موقف الشعب الجزائري بكل مكوناته عندما قال إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في هرولة الأنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".