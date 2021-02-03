استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي ليان خه، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد تمحورت المحادثات حول "واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما المشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون الجزائري-الصيني، على ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين".

كما كان هذا اللقاء "فرصة للتطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بتنسيق الجهود في مكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك متابعة عملية اقتناء الجزائر للقاح الصيني".

وقد جرى اللقاء بقصر الحكومة "بحضور كل من عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، وزير الصناعة الصيدلانية وفوزي درار، المدير العام لمعهد باستور".