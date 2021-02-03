أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن إسعافات الوحدة الثانوية بسور الغزلان، 50 كلم جنوب مقر ولاية، تدخلت على الساعة 13سا و09 د من زوال اليوم من أجل حادث سقوط شخص من نافذة شقة تقع في الطابق الخامس لعمارة بحي 5 جويلية ببلدية سور الغزلان.

وحسب ذات البيان فإن الضحية شاب يبلغ من العمر 34 سنة تعرض لإصابات متعددة، تم إسعافه ونقله إلى مستشفى سور الغزلان.

هذا وعلمت "الخبر" أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة في مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة نظرا لتفاقم إصابته.