لقي شخص حتفه، زوال اليوم، بطعنة سكنين، في شجار حول الأرض، مع إبن عمه، بمنطقة العرعار، 3كلم شرقي بلدية تيدة بولاية تيارت.



وعلم من مصدر محلي، أن الخلاف وقع بين الجاني والضحية حول حرث ممر يستعمله السكان، ما أدى إلى ملاسنات تطورت إلى شجار تلقى خلاله الضحية وهو في العقد الخامس من العمر، طعنة سكين، وقع على إثرها قتيلا، على يد إبن عمه الذي يبلغ نفس السن تقريبا.



وتعد هذه ثالث جريمة قتل، في ظرف شهر تقريبا، بسبب الخلافات على العقار الفلاحي بولاية تيارت، بعد حادثي عين دزاريت و عين الذهب.



