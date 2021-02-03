دعت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مراجعة قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بخصوص الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية، مؤكدة أن إعلان ترامب "خرق للمواقف الأمريكية حول هذه القضية المصنفة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار".

وجاء في رسالة النواب للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حق الشعوب في تقرير المصير يشكل مبدأ راسخا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقاعدة أساسية في القانون الدولي"، لافتة إلى مساهمة الولايات المتحدة في "ترقية هذه القاعدة القانونية التي مكنت العديد من الدول من تحقيق ذاتها الوطنية"، كما لفتت إلى نضال الشعب الأمريكي من أجل تحقيق الاستقلال والحرية وإلى مساهمته في تحرير عديد الشعوب عبر العالم من الاستعمار.

وأضاف نواب الشعب، أن ما دفعهم لمراسلة الرئيس الأمريكي الجديد هو "الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الإيجابي"، داعين إياه إلى "مراجعة المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب، والخاص بالصحراء الغربية، باعتباره "خرقا للمواقف الأمريكية حول هذه القضية المسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار عن طريق تفعيل مبدأ تقرير المصير".

وختم النواب رسالتهم بالقول "بالنظر لتجربتكم السياسية الرائدة وحنكتكم الدبلوماسية ومعرفتكم العميقة بالقانون الدولي، فإننا واثقون بأنكم ستعمدون لتصحيح ما قام به الرئيس السابق، خدمة للمواقف الأمريكية، وتحقيقا للعدل والإنصاف فيما يخص القضية الصحراوية، مشيرين إلى أن "هذا ما سوف يعزز بكل تأكيد الأمن والسلم في شمال إفريقيا والعالم".