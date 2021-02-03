قالت خبيرة تغذية علاجية مصرية إنه وفق أحدث الإحصائيات يعاني أكثر من 33% من المصريين من السمنة و6% من السمنة المفرطة.

وذكرت الخبيرة أنه منذ الإعلان عن ظهور جائحة كورونا التي أبلغ عنها لأول ‏مرة بمدينة ووهان الصينية ديسمبر 2019، لم تتوقف دائرة الأسئلة الشائكة عن علاقة السمنة بتلك الجائحة التي أصابت أكثر من 62 مليونا و619 ألفا و466 شخصا، وأودت بحياة مليون و459 ألف نسمة حتى أوائل ديسمبر 2020 الماضي.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أنه وفق أحدث الإحصائيات يعاني أكثر من 33% من المصريين من السمنة و6% من السمنة المفرطة، وذلك وفق تصريحات لوزيرة الصحة ، فضلًا عن تأثير زيادة وزن المرضى على تفاقم حالتهم الصحية، وكيفية انقاص الوزن.

وتابعت تحتل مصر المرتبة الـ19 عالميا في سمنة النساء، والمرتبة الـ61 عالميا في سمنة الرجال، وفق تقديرات الاتحاد العالمي للسمنة ووزارة الصحة المصرية لعام 2016.