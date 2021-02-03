واصل مانشستر سيتي انتصاراته وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه بيرنلي الخامس عشر 2-صفر الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.



وبكر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر البرازيلي غابريال جيزوس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس نيك بوب اثر تسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس (3).



وهو الهدف الرابع لجيزوس هذا الموسم، سهّل به مهمة فريقه الذي فرض سيطرة مطلقة على المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل تناوب مهاجموه على إهدارها حتى نجح رحيم سترلينغ في ترجمة تمريرة عرضية قوية للألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (38).



وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث عندما تصدى لتسديدة زاحفة من داخل المنطقة لسترلينغ (50)، ثم أبعد كرة عرضية للدولي الجزائري رياض محرز من أمام سترلينغ وجيزوس (54).



وسجل محرز هدفا الغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (57).