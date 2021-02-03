قتل تسعة جنود ماليين في هجوم استهدف، اليوم الاربعاء ، قاعدة عسكرية في ولاية "موبتي" وسط البلاد.



وذكرت شرطة مدينة "بوني"، في تصريحات، بأن موقعا عسكريا في منطقة "بوني" التابعة لولاية "موبتي" تعرض لهجوم نحو الساعة 00ر06 (بالتوقيتين المحلي و غرينيتش) على يد أفراد من جماعة مسلحة مدججين بالسلاح كانوا على متن عربات مدرعة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى، وتسبب بأضرار بالغة في القاعدة العسكرية.



من جهته قال الجيش المالي، على مواقع التواصل الاجتماعي،أن "المسلحين تكبدوا خسائر كبيرة"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.