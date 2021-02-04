تسبب فيروس كورونا في وفاة مليونين و268 ألف شخص حول العام حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 104 ملايين، أكثر من ربعها في الولايات المتحدة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن نحو 451 ألف حالة وفاة، وأكثر من 26.5 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وفي البرازيل ثاني أكثر البلدان تضررا من تفشي الوباء، سجلت السلطات الصحية نحو 228 ألف وفاة، وتجاوز فيها عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 9.3 مليون إصابة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات حيث سجلت أكثر من 161 ألف حالة وفاة، ونحو 1.9 مليون إصابة حتى الآن، تليها الهند، التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 154 ألف شخص، وبلغ فيها إجمالي الإصابات أكثر من 10.7 مليون إصابة.

وسجلت بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا، نحو 110 آلاف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وبلغ إجمالي الإصابات فيها حوالي 3.9 مليون إصابة، تليها إيطاليا حيث توفي نحو 90 ألف شخص، وسجلت حتى الآن نحو 2.6 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وفي فرنسا، التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 78 ألفا، وبلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 3.3 مليون حتى الآن.

وتحتل روسيا المرتبة الثامنة في قائمة أكثر الدول تضررا وسجلت 74684 حالة وفاة وأكثر من 3.9 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.