واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس إذ صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020، جاء ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.86 % إلى 56.16 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 0.79 % إلى 59.01 دولار للبرميل.

وعزا خبراء ارتفاع أسعار النفط إلى قرار السعودية الأخير بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل في فبراير ومارس 2021. ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أمريكية، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2020، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى في عام عند تسوية التعاملات أمس الأربعاء، مع استمرار هبوط المخزونات الأمريكية وتوقعات هبوط المعروض من جانب منتجي الخام.

وعند التسوية، سجل خام "برنت" القياسي تسليم شهر أفريل ارتفاعا بنحو 1.7% أو دولار واحد مسجلاً 58.46 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن سجل 58.94 دولار في وقت سابق لأول مرة منذ فيفري 2020. وصعد سعر عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 1.7%، ما يعادل 93 سنتاً، ليصل إلى 55.69 دولار للبرميل، بعد أن سجل 56.33 دولار في وقت سابق لأول مرة منذ جانفي 2020.