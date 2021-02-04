اعترض مسؤولو النادي الإفريقي التونسي على تأهيل اللاعب الجزائري زين الدين بوتمان من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك ليصبح لاعبا للنجم الساحلي.

وحسب موقع " فوت 24 " فإن بوتمان قام بإعلام الهيئة منذ يوم الجمعة الماضي عن فسخ عقده من جانب واحد نتيجة عدم تأهيله لأربعة أشهر . فريق " باب جديد " أكد أن اللاعب السابق لنصر حسين داي، لا يزال على ذمة الفريق فضلا عن تحصله على جانب هام من مستحقاته ، بالإضافة إلى أن سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة وبالتالي فإن الفريق لا يزال قادرا على تأهيل لاعبه لاسيما وأنه يملك الوقت الكافي لتسديد الديون وتأهيل كافة المنتدبين.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا الإجراء الذي قام به مسؤولو الأحمر والأبيض كخطوة لكسب الوقت، حيث في صورة التمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب فإن زين الدين بوتمان سيتحول إلى نزاع قانوني قد يستفيد منه الفريق بالتنسيق مع فريق " النصرية " ، الذي أكد أنه لن يسلم بطاقة الانتقالات الدولية للاعب إلا للإفريقي.