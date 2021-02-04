قال مدير معهد باستور، فوزي درار، اليوم الخميس، إن الجزائر قامت بربط اتصالات مع خمسة مخابر عالمية منتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكشف درار في تصريح لبرنامج ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة لن تخاطر بأي حال بصحة الجزائريين، ولن يتم جلب أي لقاح يشكل خطرا عليهم.

وقال إن الجزائر باشرت مفاوضات مع عدة بلدان صديقة على غرار الصين لجلب شحنات إضافية من اللقاح شرط أن تحوز على تراخيص استعجالية من منظمة الصحة العالمية والتي تم منحها مقارنة بالوضعية الصحية.

كما أشار درار، إلى أن لقاح سبوتيك الروسي أثبت فعاليته عكس ما كان يروج له، منوها إلى أنه سيتم تعزيز برنامج التلقيح الوطني فور استقبال الجزائر لدفعات جديدة من اللقاحات.