أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، قضية خطف وقتل السائح ومتسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل في 2014 على يد مجموعة إرهابية، إلى يوم 18 فيفري الجاري.

وجاء قرار التأجيل بسبب تدهور الحالة الصحية للمتهم الرئيسي في القضية وهو عبد المالك حمزاوي الذي قبض عليه الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهم.

وبدأت محاكمة سبعة متهمين منهم المتهم الرئيسي، على الساعة العاشرة صباحا.

وحمزاوي هو أحد عناصر "داعش"، الذي تبنى عملية الخطف بعد أشهر من إعلان انشقاقه عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومبايعته لتنظيم داعش.

ووُجهت إليه تهمة "الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة"، وهي تهم عقوبتها الإعدام.

ويمثل أمام المحكمة، المرافقون الخمسة الذين كانوا مع السائح الفرنسي وقت خطفه، في جبال جرجرة، وهم (م.ع.ا.أ)، (ح.ب)، (أ. د)، (ك س)، (أ.ع)، حيث وُجهت لهم تهمة ارتكاب "جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة" والعقوبة تصل إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات.