تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن صحة العروض التي وصلته في أوروبا خلال الفترة الماضية وقال بغداد في حوار خص به صحيفة " العربي الجديد" : " موضوع اللعب خارج السّد صعب حاليا، أنا مرتاح هنا وأتمنى أن ألعب كأس العالم 2022 وأن أكون حينها لاعبا ضمن فريقي الحالي."

وعن طموح الخضر خلال نهائيات " كان " 2022 بالكاميرون أوضح بغداد بأن الخضر هم أبطال إفريقيا، فهدف المنتخب الوطني يبقى الدخول بنفس التركيز خلال العرس الإفريقي السنة القادمة، فالمهم بالنسبة له هو التأهل لكأس العالم وإسعاد الجمهور الجزائري.

وفي ردّه عن الثقة التي يحظى بها من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي أوضح بغداد : "بالتأكيد جمال بلماضي ينظر إلى مستوى اللاعب بصرف النظر عن الدوري الذي ينشط فيه على الرغم من أن الدوري القطري يتمتع بمستوى عالٍ، في ظل وجود العديد من المحترفين الكبار القادمين من أوروبا، فهو ينظر أولاً إلى إمكانات اللاعب وماذا يقدم على أرض الملعب، المهم بالنسبة له تدعيم المنتخب بإضافة حقيقية.

سعدت باستعادة بلايلي لمستواه

وعن عودة زميله في الدوري القطري يوسف بلايلي إلى مستواه بعد فترة الفراغ التي مر بها كشف " السفاّح" :" الأمر بالتأكيد يفرحني كثيرًا لأن يوسف بلايلي زميلي في المنتخب، وهو سيكون مفيدًا للمنتخب وللدوري القطري بعد استعادة مستواه، خصوصًا أنه من أفضل اللاعبين الذين احترفوا في قطر، وهو يقدم العون لفريق قطر، وأتمنى له كلّ التوفيق في المستقبل.

محرز نقطة محورية في المنتخب الوطني

وقال بغداد بونجاح بأن رياض محرز هو النقطة العليا والمحورية في المنتخب، لأنه يلعب مع فريق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُصنّف من أعلى اللاعبين في الجودة والنوعية الممتازة جدًا، وبالتأكيد سيساعد المنتخب بالخبرة والأداء والاحترافية التي يتميز بها، وهو يستحق الأفضل دائمًا.

أتمنى رؤية محمد صلاح في ريال مدريد

وعن المستوى الذي يقدمه المصري محمد صلاح رفقة ناديه ليفربول الإنجليزي خصوصا حول ما إذ كان سينال نفس الفرص لو لعب مع ناد آخر علق بغداد قائلا :" محمد صلاح يلعب حاليًا مع فريق كبير، بل أعتبر ليفربول من أفضل الفرق في العالم، وأنا أساسًا من مشجعي ليفربول، لكن أتمنى أن يحترف صلاح في ريال مدريد.

هذا هو المعيار الحقيقي للتأهل إلى كأس العالم

ابن الباهية وهران عرّج على مهمة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 وهو المتواجد ضمن مجموعة تضم " جيبوتي، النيجر، بوركينافاسو ولم يخف صعوبة المشوار وواصل حديثه :" لا، ليست هناك مباراة سهلة، يجب أن تفوز على أرضك دائماً وأن تحصل على أعلى معدل من النقاط في المباريات خارج أرضك، وهذا هو المعيار الحقيقي لتحقيق التأهل إلى كأس العالم."

لهذا السبب جيلنا محظوظ..

وفي ختام تطرقه إلى شؤون المنتخب الوطني قال بونجاح :" لا يمكن أن نقول إنه "الأفضل"، لكن هذا الجيل محظوظ لأن لديه مدرباً مثل جمال بلماضي، وهذا المنتخب نجح بالتتويج باللقب الإفريقي، أعتقد أن كلّ جيل جاء إلى المنتخب قدّم كلّ ما لديه وبالنهاية التوفيق من رب العالمين، نتمنى أن يحقق هذا الجيل الإنجازات كما أتمنى للجيل الذي سيأتي بعدنا أن يحقق المزيد من النجاحات، نحنُ فريق واحد ومنتخب واحد تحت اسم الجزائر.