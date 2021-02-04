أفاد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة ستتكفل بمبيت ونقل المرضى بالسرطان للمعالجة في ولايات أخرى.

وأوضح بن بوزيد على هامش إطلاق المنصة الرقمية لأخذ مواعيد العلاج لمرضى سرطان الثدي، أن المريض يمكنه عن طريق المنصة العلاج بأقرب وقت.

وأضاف وزير الصحة، أن المنصة الرقمية تمكن من أخذ موعد قريب للعلاج في أي ولاية، مفيدا أن القطاع سيوفر للمريض السرير والنقل ليتمكن من العلاج بأريحية خارج ولايته.