عثر على الناشط اللبناني، لقمان سليم، مقتولا داخل سيارة مستأجرة في منطقة النبطية، بعد أن أعلنت شقيقته عن فقدانه منذ عدة ساعات.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، فقد عثر على الناشط داخل سيارته بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني عن وجود آثار طلقتين في السيارة، وكان فقد الاتصال مع سليم لساعات من دون معرفة شيء عن مكان وجوده، رغم محاولات الاتصال به هاتفيا.

وعلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، على العثور على الناشط لقمان سليم، مقتولا داخل سيارته، قائلا: "قتل الناشط لقمان سليم إنما يشكل جريمة مروعة ومدانة".

وأكد الوزير في تصريح أنه أجرى "منذ الصباح اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم".