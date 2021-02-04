تواصل الفرق العائمة لحرس السواحل والحماية المدنية لوهران، البحث عن ستة أشخاص، من بين الحراڨة الـ 15 ، الذين انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه على بعد حوالي كيلومترين من ساحل قرية كريشتل شرقي الولاية، بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء.

وذكر بيان للحماية المدنية لوهران، أن فرقها تدخلت على الساعة الواحدة من ليلة أمس، قرب ميناء كريشتل بلدية ودائرة قديل من أجل حادث تمثل في انقلاب قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين بتسخير سيارتي إسعاف وزورق نصف صلب بالإضافة إلى فرقة متخصصة في الغطس في أعماق البحر.

وكان قبلها الصيادون الذين يشتغلون في المنطقة قد سمعوا نداءات حين كانوا في طريق عودتهم إلى الميناء بعد نصب شباكهم.

وقاموا بالتدخل في جنح الليل باستعمال الأدوات التي كانت على متن زوارقهم. وقاموا بإنقاذ ثمانية أشخاص أحياء تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، كلهم في صحة جيدة ما عدا واحد كان يعاني من انخفاض في درجة حرارة الجسم، حين وصوله إلى ميناء كريشتل، قدمت له الإسعافات الضرورية في عين المكان ليتم تحويله نحو العيادة متعددة الخدمات بقديل.

وتم في هذه العملية أيضا انتشال جثة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 35 سنة كانت تطفو على سطح البحر، كانت في وضعية سليمة وغير متعفنة ومن دون أية إصابات تم تحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.

بينما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذه الحادثة.