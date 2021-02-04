قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الأموال العمومية التي تصرف على تسيير محكمة الجنايات طائلة، دون نتيجة هو فساد بحد ذاته.

وأكد زغماتي خلال تدشينه لمجلس قضاء قسنطينة الجديد، أن الحفاظ على المال العام وعدم تبذيره والذي يصرف بدون مقابل له أهمية مثل حرية الناس التي لا تقدر بثمن.

كما تسأل الوزير عن جدوى وجود محكمة الجنايات الاستئنافية في ظل تأييد 99 بالمائة من الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، مضيفا "ما معنى هذا الاستئناف الذي يؤدي إلى المحاكمة برمتها من جديد، يمكن الاستئناف في نقطة إجرائية معينة أو في الموضوع لكن لا يجب إعادة المحاكمة من جديد".

وكشف بلقاسم زغماتي أن قطاعه كان ينوي تنظيم ملتقى دوليا حول محكمة الجنايات للإطلاع على ما هو موجود عند غيرنا لكن جائحة كورونا عطلت ذلك، مشددا أنه سوف يتم إعادة النظر في تسيير وتنظيم محكمة الجنايات.