عثر صباح اليوم الخميس، على جثتين هامدتين، داخل سيارة كانت مركونة وسط مرآب، يقع بحي "210 مسكن سونيلاك" بسيدي الجيلالي في الضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس، تعودان لشابين في العقد الثالث من عمرهما حسب ما علم لدى مصالح مديرية الحماية المدنية الولائية.

وحسب ما أفادت به أولى نتائج التحقيقات فإن الشابين يكونان قد استنشقا كميات من غاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من السيارة، فيما لا زالت مصالح الأمن تواصل التحقيقات أملا في جمع أكبر قدر من المعلومات والمعطيات لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة من وراء الحادثة.