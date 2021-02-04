صادي يتحدث عن ترشحه وموقف بلماضي
تحدث المترشح القادم لانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن جزء من برنامجه في حال رئاسته للفاف وكتب صادي عبر صفحته الرسمية على تويتر :".. إذا كتب الله لي ومنى علي برئاسة و قيادة مستقبل كرة القدم الجزائرية، أتعهد بأن أحيط الفريق الوطني وطاقمه بالعناية اللازمة والاستجابة لكل الطلبات التي تفرضها المهمة المقبلة إن شاء الله، و ذلك بوضع سفراء الجزائر تحت التصرف في هذه الرياضة."
وعرّج صادي عن تصريحات بلماضي الأخيرة بخصوص السباق نحو مبنى دالي إبراهيم وأضاف : "هذه التصريحات تشرفه والذين يعرفون استقامة الرجل لم يفاجئهم هذا الموقف و هو بمثابة تكذيب لاذع و صريح لهؤلاء الذين يحلمون باستدراج شخصية قوية ذات كرامة و مبادئ ثابثة ، أنا جد مطمئن لتصريحات الناخب الوطني السيد جمال بلماضي التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي بسيدي بلعباس بمناسبة تدشين أكاديمية لكرة القدم التي تم ترميمها، أخيرا."
وختم كلامه: " لمن كان يشكك، جدد الناخب الوطني إرادته لالتزام الحياد في الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم".