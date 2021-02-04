تحدث المترشح القادم لانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن جزء من برنامجه في حال رئاسته للفاف وكتب صادي عبر صفحته الرسمية على تويتر :".. إذا كتب الله لي ومنى علي برئاسة و قيادة مستقبل كرة القدم الجزائرية، أتعهد بأن أحيط الفريق الوطني وطاقمه بالعناية اللازمة والاستجابة لكل الطلبات التي تفرضها المهمة المقبلة إن شاء الله، و ذلك بوضع سفراء الجزائر تحت التصرف في هذه الرياضة."

وعرّج صادي عن تصريحات بلماضي الأخيرة بخصوص السباق نحو مبنى دالي إبراهيم وأضاف : "هذه التصريحات تشرفه والذين يعرفون استقامة الرجل لم يفاجئهم هذا الموقف و هو بمثابة تكذيب لاذع و صريح لهؤلاء الذين يحلمون باستدراج شخصية قوية ذات كرامة و مبادئ ثابثة ، أنا جد مطمئن لتصريحات الناخب الوطني السيد جمال بلماضي التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي بسيدي بلعباس بمناسبة تدشين أكاديمية لكرة القدم التي تم ترميمها، أخيرا."

وختم كلامه: " لمن كان يشكك، جدد الناخب الوطني إرادته لالتزام الحياد في الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم".