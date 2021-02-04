نظم اليوم الخميس، عمال المقاطعة الصحية الكائنة بحي 700 مسكن، وقفة احتجاجية أمام المديرية طالبوا من خلالها بالمنحة التي اقرها رئيس الجمهورية الخاصة بفيروس كورونا، والمقدرة بـ10 آلاف دينار شهريا، العمال تحدثوا عن ترويج أخبار مفادها أن هذه المنحة قد تم إلغاؤها هذا الكلام حسبهم روج له من الوصاية التي لم تقدم لهم شيئا رسميا .

والعمال أكدوا خلال الوقفة الاحتجاجية أنهم لم يقبضوا المنحة مند حوالي ثلاثة أشهر، الأمر الذي جعلهم يشككون في ما جاء ت به الوصاية وحسب أعضاء الفرع النقابي المنضوي تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن الوصاية لا تزال لم توضح أسباب تأخر هذه المنحة الموجهة إلى العاملين في القطاع الصحي بصفة عامة .

وحسبهم دائما فإن هذه الوقفة الاحتجاجية الهدف منها هو لفت انتباه السلطات المحلية بالولاية، وفي مقدمتها الوصاية حيث أن الإضراب غير مستبعد مع مطالبة بتحويلهم من الوظيف العمومي إلى مؤسسات صحية مستقلة.