أعلنت شركة "تلنات" التونسية قرب إطلاق قمر صناعي تونسي موجه للاتصالات، من صنع محلي مائة بالمائة في تونس، على يد مهندسين تونسيين تابعين للشركة.

وأفادت الشركة أن القمر الصناعي التونسي "تشالنج 1" سيتم إطلاقه في 20 مارس المقبل، على متن المركبة الفضائية الروسية سيوز2، بعدما قام الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنح ترخيص لإطلاق القمر الصناعي التونسي، بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتقنية والقانونية لإطلاقه. وذكرت شركة" تلنات" المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية، والمملوكة للنائب السابق في البرلمان عن حركة النهضة محمد فريخة أن "تشالنج 1"، هو أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية مائة بالمائة من قبل الخبرات التونسية في الشركة، وهو قمر صناعي مختص في أنترنت الأشياء، وستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول "لورا" في اتصالات الفضاء، وفي 20 ديسمبر الماضي، تم في موسكو إجراء آخر الاختبارات الفنية للإطلاق القمر التونسي .

وفي وقت سابق كانت الشركة نفسها قد كشفت عن انجاز الطائرة المسيرة "فينيكس "التي تم تصنيعها بإمكانيات وخبرات تونسية محلية بالكامل، وبعد مجهود تواصل لأكثر من سنتين من قبل مهندسين تونسيين، لاقتحام مجال تصنيع الطائرات بدون طيار.

وذكرت أن حجم هذه الطائرة هو 4.7 م على 4.2 م، وستكون قادرة على التحليق لمسافة طويلة وبارتفاع قياسي، وقادرة أيضا على التحليق لثماني ساعات متواصلة بفضل خزان وقودها الواسع، كما تحمل هذه الطائرة نظام طيران آلي ونظام تحكم عن بعد ونظام لتفادي التصادم، ويمكن استخدامها في عدة مهمات في مجال الفلاحة وعمليات الإنقاذ بالإضافة إلى إيصال معدات لاماكن يصعب الوصول إليها.