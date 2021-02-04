أقالت صباح اليوم إدارة مولودية الجزائر مدرب الفريق نبيل نغيز من على رأس العارضة الفنية للنادي.

وحسب مصادر "الخبر" فإن لقاء جمع صباح اليوم بين أعضاء مجلس الإدارة والمدرب واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي ، وفق ما أكدته كذلك الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك .

وإقالة نغيز جاءت على خلفية تصريحاته الأخيرة بخصوص المستحقات العالقة للاعبي الفريق ويتواجد النادي العاصمي في المركز الخامس في الترتيب العام وبرصيد 19 نقطة وتنتظره مقابله هامة يوم السبت أمام الجار اتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين.

خَلص الاجتماع المنعقد اليوم بين أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر و نبيل نغيز إلى الاتفاق على الطلاق بالتراضي بين النادي و المدرب