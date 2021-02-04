يعتبر الكحل من المواد التجميلية الخاصّة بالعيون، والمستخدمة على نطاقٍ واسعٍ حول العالم، حيث تتم صناعته من حجر الأصفهان من بعد تفتيته، واللون الأساسي للكحل هو الأسود، مع العلم بأنّه يتوفر حاليّاً بالعديد من الألوان وبدرجاتٍ متنوّعة لتناسب كافة الأذواق، مثل الأزرق والأخضر والبني وغيرها وتتمثل فوائد الكحل:

ـ تجميل العيون: حيث يعمل الكحل على إبراز جمال ولون العيون، هذا بالإضافة إلى تجميل النظرة وجعلها أكثر سحراً وجاذبيّة.

ـ تكثيف الرموش: وخاصّةً عند استخدام كحل الأثمد الطبيعي، حيث إنّ هذا النوع من الكحل يدخل في صناعة صبغات الشعر الطبيعيّة، والتي لا تؤثّر على الشعر بشكلٍ سلبي.

ـ حماية العيون: وتحديداً من خطر الإصابة بالالتهابات الناتجة عن العدوى البكتيريّة أو الفطريّة والفايروسيّة، هذا إذا تم استخدام الكحل الطبيعي الخالي من المواد المصنّعة.

ـ علاج غشاوة العيون: وذلك بمزج الكحل الطبيعي مع السكر واللؤلؤ.

ـ تقوية البصر: لذلك ينصح كبار السن بالمواظبة على وضع الكحل داخل العيون. علاج مشكلة تدميع العين المرضية.

أما أضرار الكحل على العين فهي:

ـ التهاب العين: فهناك العديد من الدراسات التي ظهرت مؤخراً، والتي بيّنت بأنّ استخدام الكحل داخل العين من شأنه التسبب بالتهابها، وذلك نتيجة دخول الجراثيم والكائنات الطفيليّة مع الكحلة إلى العين، وقد تتفاقم الحالة سوءاً في حالة تجمع الكحل على العدسات اللاصقة وحولها، سواء كانت الملونة أو الخاصةِ بالنظر، حيث يتمثل التهاب العين بالإحساس بالحرقة الشديدة، ونزول الدموع بشكلٍ مستمر، هذا بالإضافة إلى احمرارها وغيرها من الأعراض الأخرى.

ـ الإضرار بالصحة العامّة: وذلك بسبب احتواء الكحل على نسبةٍ عالية من الرصاص بالإضافة إلى كميّات من الزرنيخ والكاديوم، والتي قد تؤدّي جميعها إلى التسمم، وبالتالي التأثير على صحة الدماغ وعلى الصحة العامّة، حيث بلغت نسبة الرصاص في بعض أنواع الكحل المصنّع والهندي إلى أكثر من ثمانين بالمائة، ووصلت في بعض الأحيان إلى مائةٍ بالمائة.

ـ ضعف البصر: يساهم الرصاص الموجود في الكحل أيضاً في التأثير على القدرةِ على الإبصار والرؤية الواضحة، وخاصّةً أنواع الكحل المصنّعة وغير المعروفة التي يتم شراؤها من العطارين.

ـ إضعاف الرموش: لا يقتصر تأثير الكحل السلبي على العيون فحسب، بل يشمل الرموش أيضاً، فقد يتسبب الكحل بالتهاب الجفون وتهيجها، والتأثير على كثافة الرموش.

ـ خطر الوفاة: فهناك بعض الدول التي تضع القليل من الكحل على عيون الأطفال حديثي الولادة لتجميلها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشاكل في الخلايا الدماغية بسبب المواد السامّة التي يحتويها الكحل، وقد تتطور الحالة إلى الوفاة.