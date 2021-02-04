أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير الماضي، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ جويلية 2014. وجاء الارتفاع بصعود في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية. وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل مستوى عند 108.6 نقطة تم تسجيله في ديسمبر الماضي.

وقالت المؤسسة، إن محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنها حذرت من انخفاض حاد في المخزونات، وأشارت إلى طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 7.1 بالمائة على أساس شهري في يناير 2021، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 بالمائة، مدعومة بأسباب من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقع في الولايات المتحدة.

وقالت "فاو" إن أسعار القمح زادت 6.8 بالمائة مدفوعة بطلب عالمي قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روسيا، حين ستزيد الرسوم على تصدير قمحها في مارس 2021.

وقفزت أسعار السكر 8.1 بالمائة، إذ تسببت مخاوف حيال تدهور توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند، وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية، في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

وعدلت"فاو" برفع توقعاتها لموسم الحبوب في 2021 إلى 2.744 مليار طن من تقدير سابق عند 2.742 مليار طن في ديسمبر 2020، فيما يتوقع ارتفاع محصولي القمح والأرز.