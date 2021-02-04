أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم مساء اليوم عن تخفيض مدة عقوبة إيقاف اللاعب السابق لشبيبة القبائل إلياس بن يوسف المتورط في قضية استهلاك مواد محظورة في الوسط الرياضي. وحسب موقع الرابطة فإن لجنة الانضباط اجتمعت اليوم الخميس وتطرقت لملف اللاعب الموقوف لمدة أربع سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي بداية من 28 أفريل 2019 ، ليتقرر بعدها تخفيض عقوبته إلى ثلاثة أشهر ما يتوافق مع المادتين 10.2.4 و 3.27 من القانون العالمي لمكافحة المنشطات .

للتذكير فإن المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، طلب من الرابطة المحترفة أن تتكفل من خلال لجنة الانضباط بملفات كل من بلال نايلي، إلياس بن يوسف واللاعب هشام الوزاني ، استعدادا لإعادة تأهيلهم خصوصا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقليص فترة العقوبات التي كانت مفروضة عليهم.