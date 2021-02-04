تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلعسل بولاية غليزان، من وضع حد لعصابة تنشط في مجال سرقة المواشي، واسترجاع 60 رأسا من الأغنام.

وقالت ذات المصالح، بأن العملية تمت إثر استغلال لمعلومات واردة عن طريق اتصال هاتفي على الرقم الأخضر (1055) أين تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، بعد عملية التحري والاستعلام حول عناصر الشبكة المتكونة من ستة أشخاص تم توقيف أربعة منهم، فيما لا يزال شخصين في حالة فرار مع استرجاع المواشي المسروقة المقدرة بـ 60 رأسا من الغنم وإعادتها إلى صاحبها.