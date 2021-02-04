سجلت الجزائر 265 إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت، اليوم الخميس، اللجنة العلمية المكلفة برصد وتحري الجائحة.

وأضاف، الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 4 حالات وفاة بسبب كورونا تم تسجيلها خلال نفس الفترة.

وأوضح نفس المتحدث أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر بلغ 108381 حالة مؤكدة، و أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 2904 وفاة.

كما تم تسجيل 196 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 74136 حالة.

ويتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة حسب فورار الذي أضاف أن 23 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و16 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.