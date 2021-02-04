تلقت إدارة نادي أهلي برج بوعريريج إخطارا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن الفريق "مهدد بعقوبة خصم 3 نقاط من رصيده إن لم يستوفي الوثائق المطلوبة بخصوص ملف النادي المحترف"، حسب ما علم اليوم الخميس من إدارة النادي البرايجي الناشط في بطولة الرابطة الأولى.

وأوضح ذات المصدر بأن "إدارة الفريق تلقت مراسلة تبلغها بضرورة استكمال الوثائق المتعلقة بملف طلب إجازة النادي المحترف الخاصة باللجنة الوطنية لمراقبة التسيير المالي للأندية المحترفة وذلك قبل تاريخ 10 فيفري الجاري وإلا فإنه سيتعرض إلى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده".

واستنادا لذات المصدر فإن إدارة الفريق قد قامت باستعجال الإجراءات اللازمة حيث سيتم استكمال الملف خلال اليومين المقبلين مطمئنا بذات الصدد الأنصار بأنه "لن يتم خصم أي نقطة من رصيد النادي".

من جهة أخرى تسعى إدارة النادي البرايجي للتعاقد مع مدرب محنك من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة حسب ذات المصدر الذي أضاف بأن مفكرة النادي تتضمن حاليا اسم المدرب يوسف بوزيدي وذلك بعد أن فشلت المفاوضات مع المدرب ليامين بوغرارة.

للتذكير يحتل فريق أهلي برج بوعريريج المرتبة الأخيرة في الترتيب العام بعد مرور 11 جولة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم.