أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالبليدة أن ملف استئناف رحلات العمرة "غير مطروح أساسا للنقاش في الوقت الراهن"، في ظل تواصل غلق المجال الجوي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضح بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم للولاية أن "ملف دراسة إمكانية استئناف رحلات العمرة غير مطروح للنقاش أساسا في الوقت الحالي" في ظل تواصل غلق الجزائر لمجالها الجوي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أن دائرته الوزارية "ليست مستعجلة لفتح النقاش حول هذا الموضوع في ظل تواصل تفشي هذه الجائحة" لافتا إلى أن الاهتمام منصب حاليا "على الحفاظ على صحة المواطنين".